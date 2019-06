VIDEO | Olimpiadi 2026, a Milano entusiasmo incontenibile

MILANO – Il vicesindaco meneghino Anna Scavuzzo in lacrime cerca al telefono il sindaco Giuseppe Sala, l’assessore regionale al Turismo Lara Magoni che urla a squarciagola “abbiamo vinto”, l’europarlamentare FdI Carlo Fidanza in versione Gp di Formula 1 che innaffia tutti di bollicine.

Un entusiasmo incontenibile in piazza Gae Aulenti, a Milano, dove e’ stato allestito un maxischermo per seguire in diretta l’esito della votazione per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026. “Siamo in tanti ma saranno di più quelli che trasformeranno questa sfida in un’esperienza bellissima”, sono le parole di una commossa Scavuzzo.