Bologna, la grandinata manda in frantumi le vetrate del teatro Duse

BOLOGNA – È rimasto chiuso per poco più di quattro ore il tratto di via Cartoleria a Bologna che passa davanti al Teatro Duse. Questo per consentire ai Vigili del fuoco di rimuovere una decina di vetrate sopra il portico del teatro, che sono state infrante dalla grandinata di sabato. A chiamare i pompieri è stato, questa mattina, proprio il Duse, a cui appartengono alcune delle vetrate danneggiate dalla grandine.

I Vigili del fuoco sono quindi intervenuti con uno dei loro mezzi per rimuovere i vetri rotti, scongiurando così il rischio che alcuni pezzi si staccassero e cadessero in strada. Per consentire l’esecuzione del lavoro in sicurezza, la Polizia locale ha ovviamente chiuso il tratto di strada interessato dall’intervento, che si è concluso pochi minuti fa. Al momento, fanno infine sapere dal Duse, non è ancora stata fatta una stima precisa dei danni.