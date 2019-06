Calcio, Milan e Inter: “Costruiremo un nuovo San Siro accanto al vecchio”

LOSANNA – “Tutto procede, costruiremo un nuovo stadio a San Siro accanto al vecchio, nella stessa area della concessione. Il vecchio verrà buttato giù e al suo posto ci saranno nuove costruzioni”. Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, presente a Losanna con la delegazione italiana per supportare la candidatura di Milano-Cortina ai Giochi Olimpici invernali del 2026.

Per quanto riguarda l’iter del progetto, “Bisogna presentare la domanda, è una procedura complicatissima”, ha aggiunto senza dire nulla sui tempi. Poi, in relazione all’eventuale cerimonia di apertura dei Giochi del 2026, in caso di vittoria di Milano-Cortina: “Dovessimo fare la cerimonia nel nuovo stadio, sarebbe bello”. A Losanna c’è anche l’ad nerazzurro, Alessandro Antonello: “Milan e Inter lo faranno insieme? Assolutamente“, ha risposto il dirigente dell’Inter.