DIRITTI – In balìa della disumanità. La nave della ong Sea-Watch da dodici giorni staziona, in acque internazionali, a ridosso di Lampedusa in attesa di un porto sicuro con 42 naufraghi a bordo, di cui tre minori. Ignorati finora gli appelli di associazioni e organizzazioni umanitarie. Solidarietà e protesta dall’isola, abitanti e attivisti continuano a dormire davanti al sagrato della parrocchia di San Gerardo.

ECONOMIA – Di male in peggio. Allarme occupazione per la cooperativa sociale onlus Sintesi, nella cui sede palermitana sono impiegate 18 persone, di cui 11 con disabilità. La ditta di help desk per i cittadini in difficoltà di accesso ai sistemi telematici, non eroga più i pagamenti da gennaio. Dal 30 giugno il rapporto di lavoro potrebbe essere rescisso e il personale rischia di restare senza collocazione.

SOCIETA’ – Pagine chiare. È online il “Vademecum per le modifiche statutarie”. Realizzato dal Tavolo tecnico legislativo del Forum Nazionale del Terzo Settore, contiene una serie di indicazioni e suggerimenti per orientarsi tra le clausole da modificare. Una guida utile a supporto del lavoro che ogni ente è chiamato a fare.

CULTURA – Che fine ha fatto il futuro? In uscita sugli scaffali per le Edizioni Ediesse il saggio della sociologa Marina Mastropierro sulla questione giovanile in Italia. Tra rappresentazione e realtà, una serie di idee per passare “dal ricatto al riscatto” attraverso un nuovo welfare generazionale. Ai nostri microfoni l’autrice.

SPORT – Estate senza barriere. Sono ripartiti anche per quest’anno i soggiorni organizzati dalla Lega del Filo d’oro per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Tre diverse regioni, Marche, Abruzzo e Trentino, accoglieranno oltre cento persone proponendo giochi e bagni al mare o passeggiate in montagna, visite guidate, laboratori artigianali.