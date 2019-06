Giorgetti: “Se i minibot fossero credibili li farebbero tutti”

LOSANNA – “C’è ancora chi crede a Borghi? Ma vi sembrano verosimili i minibot? Se si potessero fare, li farebbero tutti”. Così il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ha commentato con una battuta l’idea del presidente della commissione Bilancio della Camera.

Il sottosegretario, parlando a Losanna con i cronisti che seguono la sessione del Cio per l’assegnazione dei Giochi Olimpici invernali del 2026, stava commentando le ultime indiscrezioni di alcuni bookmaker che danno in vantaggio la candidatura di Stoccolma-Are per la Svezia rispetto a quella italiana con Milano-Cortina. “È come per i minibot”, ha ribadito Giorgetti.