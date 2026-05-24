Guerriglia prima del derby: Torino-Juventus iniziata con un’ora di ritardo. I tifosi bianconeri avevano chiesto di non giocare

ROMA – Torino-Juve, il derby della Mole allo stadio Olimpico Grande Torino, è iniziato con un’ora di ritardo: il calcio d’inizio alle 21.45, a seguito degli scontri avvenuti nel pomeriggio tra gli ultras delle due squadre. I tifosi bianconeri hanno abbandonato lo stadio in segno di protesta. La decisione di rinviare l’avvio della partita, inizialmente programmata per le ore 20:45. Il bilancio parziale dei disordini è di almeno otto feriti, tra cui un sostenitore bianconero di 45 anni trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cto per un severo trauma cranico.

IL CAOS ALLO STADIO: LA RICHIESTA DEGLI ULTRAS A LOCATELLI

La notizia del ferimento del tifoso in modo critico ha raggiunto gli spalti poco prima dell’ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento, innescando una dura reazione nel settore ospiti occupato dai tifosi della Juventus. La tifoseria organizzata bianconera ha abbandonato in larga parte le tribune per trasferirsi nell’antistadio in segno di protesta e ha richiamato i calciatori sotto la curva. Una delegazione di ultras ha affrontato a bordo campo il capitano Manuel Locatelli, chiedendo esplicitamente alla squadra di rifiutarsi di scendere in campo e di non giocare l’incontro. Nonostante il clima di estrema tensione, i giocatori della Juventus hanno successivamente ripreso le attività di riscaldamento sul terreno di gioco sotto la sorveglianza delle autorità.

IL RITARDO A CATENA SUI CAMPI DELLA LOTTA CHAMPIONS

La sospensione temporanea del match di Torino ha provocato immediate ripercussioni sul calendario della Lega Serie A. Trattandosi dell’ultimo turno di campionato, il principio della contemporaneità per i verdetti legati alla qualificazione in Champions League ha costretto la direzione di gara a far slittare anche l’avvio degli altri incontri chiave della serata. Le sfide Verona-Roma, Milan-Cagliari, Cremonese-Como e Lecce-Genoa sono scattate con diversi minuti di ritardo rispetto all’orario ufficiale delle 20:45 per attendere l’evoluzione e le decisioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sulla gestione del derby piemontese.