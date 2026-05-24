Europei di Karate, Italia campione: dominio assoluto nel medagliere

ROMA – La certezza matematica era già arrivata prima di disputare le finali delle squadre. I risultati individuali di sabato, stratosferici, e le tre finali conquistate bastavano a porre l’Italia del karate in cima al medagliere dei Campionati Europei di Francoforte, ma ecco la ciliegina sulla torta: en plein italiano nel kata a squadre con un doppio storico oro e la terza vittoria consecutiva della squadra maschile di kumite. Questa Nazionale è da sogno. Tre titoli su quattro competizioni a squadre, quattro campioni europei individuali, un vicecampione e una medaglia di bronzo: 9 medaglie totali, di cui 7 ori, su 16 categorie. È questa l’Italia del karate, una nazionale che stacca nettamente le avversarie, lasciando la Turchia e la Croazia dietro di sé, entrambe con 2 ori e 6 medaglie complessive. “Ora lo possiamo dire: questa è storia- ha commentato a caldo il dtn Luca Valdesi- Battuto, anzi abbattuto, il record di medaglie d’oro agli Europei. Siamo passati dai quattro ori delle migliori edizioni ai 7 di quest’anno”.

Ecco i titoli a squadre di domenica: KATA MASCHILE – Innanzitutto, la squadra italiana di kata maschile ha conquistato quel titolo europeo che mancava da 14 anni, dal 2012, quando gareggiava Luca Valdesi, oggi dt della nazionale. Ed oggi, con Mattia Busato, Gianluca Gallo e Alessandro Iodice, quel titolo è tornato in Italia. È stata la prima finale per l’oro di giornata, gli azzurri hanno portato Unsu e per questa finalissima hanno gareggiato Mattia Busato, Gianluca Gallo e Alessandro Iodice, entusiasmando il pubblico sugli spalti sia con l’esecuzione che con il bunkai. La squadra turca ha portato lo stesso kata, anche loro hanno infiammato il pubblico di Francoforte ma la decisione finale degli arbitri è stata netta: 6-1 per l’Italia e primo oro a squadre di giornata.

KATA FEMMINILE – Subito dopo è stato il turno della squadra femminile che se l’è vista con il Portogallo. Le azzurre erano salite sul gradino più alto del podio, per l’ultima volta, nel 2023. Poi sono arrivati un argento (2024) e un bronzo (2025), fino ad oggi in cui Carola Casale, Michela Rizzo e Elena Roversi si sono laureate campionesse d’Europa. Le prime a salire sul tatami sono state le atlete portoghesi, che hanno portato Nipaipo ed hanno ben combattuto. Ma con l’Italia, stavolta, non c’è stata storia: le azzurre, infatti, con il loro Ohan hanno conquistato il pubblico e gli arbitri chiudendo con il risultato di 7-0.

KUMITE MASCHILE – L’ultima finale di giornata è stata quella delle squadre maschili di kumite: Italia contro Turchia. Il primo incontro tra Matteo Avanzini, fresco campione europeo, e Eren Akkurt ha dato ragione all’azzurro che ha portato l’Italia sull’1-0. Il raddoppio è arrivato con Michele Martina che ha nettamente dominato Omer Yurur. Infine, la vittoria decisiva contro il turco Kadir Genc, arrivata con un pugno a 6 secondi dalla fine ed un calcio subito dopo, porta la firma di Daniele De Vivo. È la terza vittoria consecutiva del kumite maschile italiano, che continua a scrivere la storia del karate internazionale.