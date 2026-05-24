Elezioni comunali, urne aperte in 748 municipi: al voto oltre 6 milioni di italiani. Primi dati dall’affluenza

ROMA – Comuni al voto da nord a sud del Paese per la tornata delle elezioni amministrative e il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Urne aperte oggi e domani in 748 comuni. La sfida politica si concentra in particolare sui 18 capoluoghi coinvolti, un test significativo per la tenuta dei partiti sia a livello locale che nazionale.

IL QUADRO DEI CAPOLUOGHI E LE REGOLE SUL BALLOTTAGGIO

Le città capoluogo chiamate al voto in questa sessione elettorale sono Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, il sistema elettorale prevede che qualora nessun candidato alla carica di sindaco riesca a raggiungere la maggioranza assoluta del 50% più uno dei consensi al primo turno, si procederà al ballottaggio tra i due profili più votati. Il secondo turno di voto si terrà nelle giornate di domenica 7 giugno, con i seggi aperti dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì 8 giugno, dalle ore 7 alle ore 15.

L’AFFLUENZA IN SICILIA ALLA RILEVAZIONE DELLE ORE 19

In Sicilia, alle 19, la percentuale di elettori che si è recata alle urne per le elezioni amministrative è del 34,7%. Su un totale di 929.615 aventi diritto al voto, si sono recati alle urne in 322.756. Sono 71 i comuni dove si vota, tre le città capoluogo di provincia: Messina (affluenza al 35,5%), Agrigento (36,5%) ed Enna (37,3%). I seggi saranno aperti fino alle 23 di oggi e lunedì, dalle 7 alle 15. In caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 e lunedì 8 giugno.

I RECORD LOCALI SULLA PARTECIPAZIONE NELL’ISOLA

Dall’analisi dettagliata dei flussi di voto nei singoli centri siciliani emergono scostamenti statistici tra le diverse comunità locali. Il Comune che fa registrare la partecipazione più bassa in assoluto alla rilevazione di mezzogiorno è Basicò, centro situato nel Messinese, dove si è recato alle urne soltanto il 4,9% dei cittadini aventi diritto. Sul versante opposto, la percentuale di affluenza più elevata di tutta la regione si riscontra nel comune di Gratteri, dove la quota di votanti ha raggiunto il picco parziale del 20,67%.