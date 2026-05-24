America’s Cup: Luna Rossa trionfa a Cagliari, battuto in finale Team New Zealand

ROMA – Luna Rossa “Senior” ha conquistato la vittoria nel match race finale delle prime regate preliminari della “Road to Naples 2027”, sconfiggendo i rivali di Emirates Team New Zealand nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari. Davanti a una straordinaria cornice di pubblico, l’imbarcazione italiana guidata al timone dal campione olimpico Ruggero Tita e da Peter Burling ha lanciato un segnale chiarissimo in vista del prosieguo della competizione, chiudendo in testa la classifica generale al termine degli otto round sardi e dominando poi l’atto conclusivo contro l’equipaggio neozelandese.

IL DOMINIO NEL GOLFO DEGLI ANGELI E LE CARATTERISTICHE DEGLI AC40

La flotta si è misurata in questo primo test ufficiale a bordo di imbarcazioni che prevedono la presenza di quattro velisti a bordo. Si tratta di un format ridotto rispetto a quello che caratterizzerà la 38esima Louis Vuitton America’s Cup, in programma il prossimo anno nel golfo di Napoli, dove le squadre regateranno sulle più grandi e complesse imbarcazioni con cinque membri d’equipaggio.

Luna Rossa regala quindi non solo il trofeo di questa prima tappa sarda, ma anche un importante vantaggio psicologico nel primo vero confronto diretto in acqua del nuovo ciclo della Coppa America.

LA CLASSIFICA GENERALE E IL PROSSIMO APPUNTAMENTO A NAPOLI

Nelle retrovie della classifica generale maturata nelle prove della Sardegna si sono piazzati, nell’ordine, i francesi di La Roche-Posay, seguiti da New Zealand Women e Youth, dagli svizzeri di Alinghi, dalle britanniche di Athena Pathway Women e Youth e infine da GB1. Chiuso il capitolo cagliaritano, il circuito delle regate preliminari si sposterà in Campania per il secondo atteso appuntamento, in programma dal 24 al 27 settembre prossimi a Napoli. Nelle acque del capoluogo partenopeo si tornerà a regatare sempre a bordo degli AC40, in un evento che dovrebbe vedere l’esordio stagionale degli statunitensi di Team Usa, mentre appare ormai certa l’assenza dei velisti di Team Australia.