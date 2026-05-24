“Raccontaci cosa è per te la Repubblica”: il Quirinale lancia un video contest per il 2 giugno

ROMA – “‘Per me la Repubblica è…’. Racconta in pochi secondi che cos’è per te la Repubblica, posta il tuo video sul sito della Presidente della Repubblica e insieme celebriamo l’importante anniversario anche sul web e sui social media”. È quanto si legge sull’home page del sito del Quirinale: “Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video con te in primo piano e completa, con il tuo pensiero, che cosa è per te la Repubblica. Che cosa rappresenta e ha rappresentato: ‘Per me la Repubblica è…'”. Il sito dedicato – www.ivoltidellarepubblica.quirinale.it – è online e già c’è chi ha deciso di partecipare, realizzando un breve video con il cellulare, nel quale racconta cosa rappresenta la Repubblica a Ottant’anni dal referendum del 2 giugno del 1946. Sulla home della pagina ci sono alcuni video di personaggi famosi che hanno aderito all’iniziativa, tra cui il cantante del Pinguini tattici nucleari Riccardo Zanotti, il comico e attore Checco Zalone, la tennista Jasmine Paolini, l’attore Claudio Bisio.

“L’anniversario – spiega il Quirinale – non può non essere anche, e specie per le nuove generazioni, un momento di riflessione sul senso della scelta repubblicana, sulla storia recente del nostro Paese. Tutti possono partecipare contribuendo a realizzare un archivio vivente di donne e uomini, di ogni età e regione che quotidianamente compongono i volti e le voci della Repubblica”.