Bignami: “Dal Superbonus 20 miliardi di truffe certificate e il M5s lo difende”

ROMA – “L’Agenzie delle Entrate ha certificato che il 33 per cento delle pratiche presentate per accedere al Superbonus presenta irregolarità: una pratica su tre. In tutto circa 20 miliardi di euro il totale delle truffe ascrivibili a questa disastrosa misura, che ancora oggi Giuseppe Conte e il M5S in maniera imbarazzante cercano di difendere”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Il ridicolo diventa rabbia quando si considera che il governo Meloni per difendere i redditi delle famiglie e gli investimenti delle nostre aziende sta stanziando risorse importanti. Quasi 2 miliardi di euro per cercare di ridurre il peso delle accise, conseguenza della crisi energetica che si è aperta con la guerra in Iran. Quante famiglie e imprese avremmo potuto difendere in questo momento se non fossero stati dilapidati quei 20 miliardi? Ecco, ogni qual volta i Cinquestelle e Giuseppe Conte vorranno difendere il Superbonus rispondano prima a questa domanda”.