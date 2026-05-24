L’ex patron delle ‘Tre Marie’ ha fatto testamento in vita: l’impero da 400 milioni passa al nipote

ROMA – Lo storico fondatore del marchio Tre Marie, Enzo Ricci, ha deciso di fare testamento in vita e, non avendo figli, ha passato tutto il suo patrimonio (stimato in oltre 400 milioni di euro) al nipote Alessandro Ricci. La notizia è stata raccontata dal Corriere della Sera: l’ex pasticcere, oggi 91enne, ha scelto di sistemare l’eredità in vita e lo ha fatto firmando un accordo davanti al notaio lo scorso 30 aprile: si tratta di un atto di trasferimento gratuito del suo patrimonio che, come ricostruisce Mario Gerevini del Corriere, supera i 400 milioni di euro. Beneficiario unico è il nipote Alessandro Ricci, 52 anni, figlio del fratello di Enzo Gianni, già coinvolto nella gestione delle holding di famiglia. L’ex pasticciere si è tenuto solo l’usufrutto, lasciando al nipote la nuda proprietà delle quote nelle due società del gruppo, che sono Viris per gli investimenti finanziari e Milaninvest Real Estate per gli immobili. Nel 2017 a Enzo Ricci è stato consegnato l’Ambrogino d’oro. Suo nipote Alessandro ha un profilo riservatissimo.

Le Tre Marie, lo storico marchio dell’azienda di Ricci, venne ceduto a Barilla nel 1987: dopo la cessione, Enzo Ricci rimase comunque alla guida fino al 1995, quando lasciò un gruppo da 550 dipendenti e 140 miliardi di lire di fatturato. Oggi, spiega il Corriere, il marchio è diviso tra Sammontana, per la croissanteria e la pasticceria surgelata, e Galbusera, per biscotti, pandori e panettoni.

(La foto di Enzo Ricci risale al 2017, in occasione della premiazione con l’Ambrogino d’oro)