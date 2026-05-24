Carburanti, l’allarme dei consumatori: in autostrada più di 2,1 euro al litro

ROMA – Continua ad aumentare il prezzo della benzina, con prezzi che in autostrada hanno superato i due euro. “Il gasolio sfonda i 2,1 euro al litro in autostrada, 2,123, mentre nella rete stradale regionale si colloca a oltre 2 euro, 2,040 considerando anche Bolzano e Trento, ma non è finita. Solo domani, infatti, si completerà l’adeguamento. Se, infatti, il distributore è solo self service, non tutti i benzinai hanno lavorato anche di domenica per adattare il prezzo. Alcuni, hanno optato per il cartello carburante esaurito. Insomma, lunedì arriverà la bastonata finale“. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori.

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