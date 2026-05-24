domenica 24 Maggio 2026

Carburanti, l’allarme dei consumatori: in autostrada più di 2,1 euro al litro

L'Unione dei consumatori lancia l'allarme: "Lunedì arriverà la bastonata finale"

di Maria Carmela FiumanòData pubblicazione: 24-5-2026 ore 10:52Ultimo aggiornamento: 24-5-2026 ore 12:06

ROMA – Continua ad aumentare il prezzo della benzina, con prezzi che in autostrada hanno superato i due euro. “Il gasolio sfonda i 2,1 euro al litro in autostrada, 2,123, mentre nella rete stradale regionale si colloca a oltre 2 euro, 2,040 considerando anche Bolzano e Trento, ma non è finita. Solo domani, infatti, si completerà l’adeguamento. Se, infatti, il distributore è solo self service, non tutti i benzinai hanno lavorato anche di domenica per adattare il prezzo. Alcuni, hanno optato per il cartello carburante esaurito. Insomma, lunedì arriverà la bastonata finale“. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori.

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