VIDEO | Lo spavento dei giornalisti per gli spari alla Casa Bianca

ROMA – È diventato virale sui social i video della giornalista Selina Wang che stava girando un servizio, dagli esterni della Casa Bianca, proprio nel momento in cui si sono sentiti gli spari che hanno poi portato all’uccisione di Nasire Best, un 21enne con problemi psichici che già un anno fa aveva provato a entrare all’interno della residenza del presidente Usa. Nel video si vede la giornalista spalancare gli occhi e poi, istintivamente, abbassarsi per proteggersi.

“È stata la stessa giornalista a pubblicare il video sui social: “Ero nel bel mezzo di una registrazione video per i social dal prato nord della Casa Bianca con il mio iPhone, quando abbiamo sentito gli spari. Sembrava una raffica di colpi di arma da fuoco. Ci è stato detto di correre nella sala stampa dove ci troviamo ora”.