L’oroscopo di domenica 24 maggio 2026

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Se vuoi e ne hai bisogno, hai la possibilità di dare spazio ai sentimenti più veri: se c’è stata una delusione nel passato devi cercare di andare avanti. Oggi trova il tempo per ascoltarti e scegliere con calma: piccole attenzioni ti aiuteranno a cogliere ciò che conta davvero.