L’oroscopo di domenica 24 maggio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Devi considerare tutte le situazioni favorevoli nonché le idee degli altri se non vuoi creare inutili conflitti o ritardi. Coloro che sono uniti da tempo devono fare una scelta per una convivenza o matrimonio.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Giornata nel complesso nervosa, stancante. Meglio non isolarsi o cercare a tutti i costi di sfogare il nervosismo che senti dentro. Attento alle code, evita il traffico se ti muovi.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Devi portare avanti progetti per sperare in condizioni nuove: oggi hai una grande tolleranza. La forma fisica è in netto miglioramento.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Presta attenzione all’aspetto affettivo, infatti proprio in questi giorni potresti fare una scelta importante. In famiglia riuscite a svelare una marachella architettata dai vostri fogli o nipoti.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Giornata frastornata. Ti stai strapazzando troppo, riuscire a fare tutto è sempre più complicato. Pausa di relax.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Hai attorno persone che vincolano il tuo modo di essere, che non ti permettono di fare. Hai degli indizi che ti fanno capire che dei ricordi di un’esperienza negativa legata al passato ancora sovrasta la tua mente. Periodo buono per chi fa scelte.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Sei un po’ stressato: cura di più la salute, soprattutto se la sera stenti a prendere sonno cerca di rilassarti leggendo un libro o divagando la mente.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Non rimettere tutto in discussione solo per un malumore momentaneo. In amore devi essere cauto di evitare rapporti ambigui.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Se vuoi e ne hai bisogno, hai la possibilità di dare spazio ai sentimenti più veri: se c’è stata una delusione nel passato devi cercare di andare avanti. Oggi trova il tempo per ascoltarti e scegliere con calma: piccole attenzioni ti aiuteranno a cogliere ciò che conta davvero.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Sai che ogni tanto i sogni si possono tramutare in in realtà? Può tornare viva e reale una vicenda d’amore, anche dopo una separazione.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Giornata confusa, nervosa. In amore, se sei solo, avrai molte occasioni: basta solo viaggiare o andare in luoghi nuovi, per te è molto importante cercare la novità…
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Oggi c’è uno stato di agitazione, ma in positivo. Se una persona deve darti delle risposte o se cerchi delle conferme in amore, questo è il periodo giusto per farti valere; successo.