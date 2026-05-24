domenica 24 Maggio 2026

Meteo, le previsioni di domenica 24 maggio 2026

Domenica di bel tempo e con temperature che anticipano l'estate

Data pubblicazione: 24-5-2026 ore 8:17Ultimo aggiornamento: 24-5-2026 ore 8:17

(Fonte: ilmeteo.it)

L’anticiclone africano è un po’ meno forte al Sud. La giornata sarà contrassegnata da un tempo in gran parte stabile, soleggiato e con caldo estivo. Soltanto sui monti di Calabria e Sicilia orientale ci saranno occasionali temporali pomeridiani, anche se rari. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, i mari risulteranno più mossi quelli meridionali.

NORD

Con l’anticiclone africano l’atmosfera è prevalentemente stabile; pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti saranno deboli e soffieranno dai quadranti settentrionali, di conseguenza i mari risulteranno poco mossi o calmi. Temperature diurne estive. Valori massimi attesi tra i 27 e i 33°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Sulle nostre regioni è presente un campo di alta pressione a matrice subtropicale. La giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno e solo temporaneamente poco nuvoloso. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali debolmente, mentre i mari risulteranno poco mossi. Caldo estivo su tante città. Valori massimi compresi tra i 23-24°C di Campobasso e l’Aquila e i 30-31°C di Roma e Firenze.

SUD E SICILIA

L’anticiclone africano interessa parzialmente le nostre regioni; infatti in questa giornata se il tempo sarà stabile e spesso soleggiato su gran parte dei settori, soprattutto al mattino, nel corso del pomeriggio l’atmosfera diventerà più instabile sui rilievi della Calabria e della Sicilia centro orientale. Su questi settori sono attesi occasionali temporali di calore. Venti settentrionali. Valori massimi attesi tra i 23°C di Potenza e i 30°C di Napoli.

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di Redazione

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