Mafia, a Tv7 speciale Tg1 in esclusiva il procuratore di Caltanissetta: “Nelle stragi coinvolti settori della politica e dell’economia”

"Allo stato la Procura di Caltanissetta non ha chiuso alcuna pista", ha detto Salvatore De Luca

Getting your Trinity Audio player ready...

ROMA – “Sicuramente un fil rouge tra le due stragi. Si tratta di alleanze che possono essere strategiche o tattiche, che non debbono essere assolutamente unitarie. Gli attori sulla scena sono, possono essere stati molteplici ma come è scritto nella sentenza Capaci bis, la filiera che appare più probabile, più logica è cosa nostra, settori della politica, settori importanti dell’imprenditoria, ovviamente tutti con finalità ampiamente criminali e illecite. In quel periodo c’era un particolare interessamento da parte di Cosa Nostra per la massoneria, quindi anche in questo caso non possiamo escludere, allo stato, che vi sia stato un coinvolgimento di alcuni settori della massoneria deviata. Di più non voglio e non posso dire”. Queste le parole di Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta a Tv7 speciale Tg1, rispondendo alla domanda su chi fossero i concorrenti.

“Allo stato la Procura di Caltanissetta non ha chiuso alcuna pista. Purtroppo alcune (indagini) sono state fatte- ha risposto a Mazzola sulla pista dell’eversione nera di Capaci e d’Amelio- o dovranno essere fatte dopo 33 anni, tutto diventa più difficile ma il nostro obiettivo minimo è quello di dire: abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare e poi tirare le somme in un senso o in un altro”.

Sul perché Falcone sia stato ucciso con una strage, piuttosto che con una pistola a Roma dove non si muoveva blindato come a Palermo, il Procuratore De Luca ha risposto: “È evidente che si tratta di una manifestazione di forza al fine di dimostrare potere e autorevolezza sia a Cosa Nostra sia all’esterno, alleanze e contrattazioni con vari interessi con ambienti esterni”.

“Il rischio che troppi mafiosi possano girare a piede libero o in ogni caso, possano girare liberamente anche se per brevi periodi c’è. Bisogna stare particolarmente attenti perché stiamo parlando di soggetti di una pericolosità estrema. Se cosa nostra ti cerca, tu che sei uomo d’onore, devi rispondere perché la tua qualità di uomo d’onore non viene mai meno. Da Cosa Nostra si esce se non da morti”, ha concluso rispondendo a Mazzola sui permessi premi, come il caso Tinnirello.