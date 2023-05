L’assessore pubblicizza il suo libro, ma i forlivesi non la prendono bene: “E la sensibilità?”

FORLI’ – “Smarrita la sensibilità dell’assessore”. L’hanno presa con filosofia, ma non troppa, i concittadini la mail con cui l’assessore alla Cultura del Comune di Forlì, Valerio Melandri, li invita ad acquistare il suo libro “Fundrasing per la tua causa” per capire che la raccolta fondi non si improvvisa. E così in città sono comparse ‘stampate’ della mail attaccate in giro, come accade quando si perde qualcosa. Appunto con la scritta “smarrita la sensibilità dell’assessore”.



La mail è stata recapitata la mattina di sabato 20 maggio anche a molti alluvionati, inizia con la parola ‘fango’, e rivela che non può essere una coincidenza la contemporaneità tra alluvione e uscita del libro, il 16 maggio. In calce le informazioni per acquistarlo. Una mail che pare non essere stata gradita da tutti in ore in cui i forlivesi spalano fango da case e strade. Gli improperi li riporta il ‘Corriere di Romagna’, mentre la mail prontamente stampata è appunto appesa oggi per le vie della città.