Tg Politico Parlamentare del 24 maggio 2023

MUSUMECI: IN EMILIA ROMAGNA 23MILA SFOLLATI

E’ un’Italia “più propensa a ricostruire che a prevenire” quella descritta dal ministro della Protezione civile Nello Musumeci nell’informativa alle Camere sull’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. La messa in sicurezza del territorio “è priorità del governo”, assicura il ministro mentre fa il punto in Parlamento sulle conseguenze dell’alluvione. Ventitrè fiumi danneggiati, oltre 30 frane, 500 strade chiuse per allagamenti o smottamenti, 23mila persone evacuate. Per loro il governo ha pensato a contributi fino a 900 euro per famiglia, mentre sono quasi 55mila le utenze elettriche interrotte. Secondo Musumeci si è trattato di “fenomeni intensi e diffusi, eccezionali per l’intensità e la loro ripetizione nell’arco di pochi giorni”. Nel frattempo sale a quindici il numero delle vittime, mentre proseguono la valutazioni per deliberare lo stato di emergenza anche per Marche e Toscana, colpite più lievemente dalla calamità.

PNRR. UE BACCHETTA ITALIA, FITTO: OK TERZA RATA

L’Italia rischia la procedura d’infrazione europea per debito e deficit eccessivo. La Commissione ha presentato oggi le raccomandazioni di primavera per i 27 Stati membri. E per il nostro Paese è stata accesa la luce rossa. Per il momento il Patto di stabilità è sospeso, ma dall’anno prossimo scatteranno gli obblighi. L’Europa avanza dubbi sulla flat tax e torna ad alzare il pressing sulla riforma del catasto. “Le richieste di revisionie del Recovery vanno fatte al più presto – dice il commissario per gli Affari economici Paolo Gentiloni – saremo flessibili”, assicura. Al Pd che chiede un “confronto e un voto in Parlamento” risponde il ministro Raffaele Fitto. Il governo, annuncia, riferirà la prossima settimana sullo stato di attuazione del Pnrr. E assicura: “Tutti gli atti e i provvedimenti necessari al conseguimento della terza rata sono già stati adottati”.

TRIDICO SALUTA L’INPS: “ORGOGLIOSO DEI MIEI 4 ANNI”

Pasquale Tridico si dice “orgoglioso” del lavoro fatto all’Inps durante i quattro anni del suo mandato. Durante una conferenza stampa di commiato, il presidente uscente rivendica di lasciare un istituto in salute con un avanzo di oltre 23 miliardi di euro. Tridico augura buon lavoro ai nuovi vertici che, sottolinea, troveranno un istituto previdenziale più in salute “di quando mi insediai io”. Nello specifico, oltre al bilancio in positivo, Tridico lascia un ente trasformato, per effetto della digitalizzazione e dell’innovazione, che oggi è in grado di introdurre una nuova procedura in 15 giorni anziché in sei mesi. Infine, difende il reddito di cittadinanza: “Misura fondamentale- dice- la povertà è in aumento”.

TERRORISMO, OK DELLA CAMERA ALLA MOZIONE SULLA FRANCIA

Ok unanime della Camera dei deputati alla mozione sui terroristi italiani rifugiati in Francia. Il testo impegna il governo a sostenere i parenti delle vittime nel ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo contro la decisione di Parigi di negare l’estradizione. La mozione, presentata dalla maggioranza, è approvata dall’aula di Montecitorio all’unanimità, con la sola astensione di Alleanza Verdi Sinistra. La mozione chiede inoltre al governo di “sensibilizzare le autorità francesi” a “rispondere alla legittima richiesta di giustizia dei parenti delle vittime dei dieci terroristi italiani”.