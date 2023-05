Netflix inizia il blocco degli account condivisi: cosa fare

ROMA – Il momento tanto temuto è arrivato. Netflix ha iniziato anche in Italia il blocco della password degli account condivisi. “L’account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te – si legge nelle mail che il colosso dello streaming sta inviando agli utenti – Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi“.

COME CAMBIA LA CONDIVISIONE DELL’ACCOUNT DI NETFLIX

Sarà possibile utilizzare lo stesso account esclusivamente tra i componenti dello stesso nucleo domestico, dunque. Per ‘nucleo domestico’ si intende “un gruppo di persone che vivono nella stessa posizione insieme al titolare dell’account”. Il che significa che bisognerà utilizzare la stessa rete Wi-fi per accedere allo streaming utilizzando la stessa password. Oltre all’account principale, anche gli altri dovranno essere registrati utilizzando la medesima connessione internet, e bisognerà accedere a Netflix entro 31 giorni dalla stessa postazione.

Se l’account verrà utilizzato da una località esterna o da un dispositivo non associato al nucleo domestico, Netflix attuerà la verifica del dispositivo. Verrà inviato un codice a proprietario dell’account principale che dovrà utilizzarlo entro 15 minuti.

BLOCCO ACCOUNT CONDIVISI NETFLIX, COSA FARE? LE OPZIONI

Con le nuove regole di Netflix chi utilizzava l’account di fidanzati, amici e parenti non potrà più accedere alla piattaforma. Restano quindi due opzioni: la prima è ‘trasferisci utente’, in pratica è possibile, aprendo un nuovo account, trasferire tutti i dati di quello che utilizzavamo in precedenza sfruttando la password di qualcun altro. Oppure, pagando 4,99, si può aggiungere un utente all’account principale e continuare a utilizzare il servizio anche senza far parte dello stesso nucleo domestico.

AMAZON PRIME IRONIZZA SULLA STRETTA DI NETFLIX

A portare ironia in un giorno nero per gli appassionati di serie tv c’ha pensato il diretto concorrente di Netflix, Amazon Prime Video con un post su twitter.

Amici scrocconi, questo tweet è per voi 🫶🏻 pic.twitter.com/Ge3fL1OP7d — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) May 24, 2023