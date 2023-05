Palermo, scintille forze dell’ordine manifestanti nel giorno di Falcone: video al vaglio

PALERMO – La polizia di Palermo sta esaminando le immagini relative agli scontri registrati con alcuni partecipanti al corteo di sigle antagoniste e di alcuni sindacati nel giorno in cui si commemoravano le vittime della strage di Capaci. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di martedì, all’incrocio tra via Libertà e via Notarbartolo, a circa 500 metri dalla manifestazione ufficiale della Fondazione Falcone davanti all’albero che porta il nome del magistrato ucciso a Capaci.

TRE POLIZIOTTI FERITI

Secondo la questura, che in tarda serata ha diffuso una nota e un video, tutto sarebbe nato dal tentativo di un centinaio di manifestanti di “forzare” il presidio delle forze dell’ordine posto al limite della zona autorizzata per la manifestazione, in piazza Alberico Gentili. Un’azione che ha provocato il ferimento di un funzionario della Polizia di Stato e di altri due poliziotti che hanno riportato prognosi che vanno dai dieci ai 15 giorni.

L’ANALISI DELLE IMMAGINI

Dopo un confronto tra la Digos e i manifestanti, il corteo è comunque avanzato senza ulteriori momenti di tensione ma dalla questura fanno comunque sapere che è in corso l’analisi delle immagini “al fine di ricostruire puntualmente i fatti, delineare i profili di responsabilità e individuare i responsabili dei disordini”.