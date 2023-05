Dopo Venere, stasera la Luna bacia Marte: ecco come vedere lo spettacolo

ROMA – Il firmamento continua a dare spettacolo. Dopo il bacio tra Luna e Venere di ieri sera, oggi, 24 maggio, il satellite sarà molto vicino Marte. La falce della Luna sarà visibile già durante il tramonto, ma bisognerà attendere il buio per vedere distintamente il pianeta della guerra, molto meno luminoso di Venere, e assistere al bacio tra Luna e Marte.

COME VEDERE IL BACIO TRA LUNA E MARTE

La congiunzione tra Luna e Marte non è un evento raro, abbiamo già assistito a un loro ‘bacio’ un mese fa (il 25 e 26 aprile) ma comunque si tratta di uno spettacolo suggestivo. Il Pianeta Rosso si troverà nella costellazione del Cancro, vicino alla falce della satellite in fase crescente. Sotto a guardare il bacio tra la Luna e Marte ci saranno le stelle Castore e Polluce e poco più in là Venere. Lo spettacolo, nuvole permettendo, sarà visibile a occhio nudo, guardando verso ovest dopo il tramonto. La congiunzione è prevista intorno alle ore 21.20. Per una migliore visibilità è raccomandabile allontanarsi da fonti di inquinamento luminoso, quindi recarsi fuori città, preferibilmente in collina o montagna.