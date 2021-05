Niente droga all’Eurovision: test negativo per Damiano dei Måneskin

ROMA – Il caso droga all’Eurovision può dirsi definitivamente archiviato. È risultato negativo il test antidroga effettuato da Damiano David dei Måneskin. A riferirlo è l’Unione europea di radiodiffusione (Ebu) in un comunicato ufficiale. Le indagini condotte e la revisione dei filmati hanno confermato “che nessuna droga è stata assunta nella Green Room e consideriamo la questione chiusa”.

La Francia, nelle prime ore di oggi, aveva ritirato comunque le accuse lanciate a poche ore dalla finale spiegando che, a prescindere dal risultato, non sarebbe stata inoltrata nessuna richiesta di squalifica: “Il voto è stato estremamente chiaro in favore dell’Italia. La vittoria non è stata rubata ed è questo ciò che conta”. Ad essere incriminato un video di Damiano chinato su un tavolino in cui sembrava sniffare della cocaina.