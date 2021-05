Domato l’incendio sul Monte Bonifato nel Trapanese

PALERMO – Domato definitivamente l’incendio che dal tardo pomeriggio di ieri e per tutta la notte ha interessato Monte Bonifato, ad Alcamo, nel Trapanese. Le fiamme si sono sviluppate lungo il lato nord-ovest della montagna, la fascia pedemontana e poi, a causa del vento, si sono spinte verso la zona Fastuchera. L’incendio ha lambito alcune case ma fortunatamente non ci sono stati danni a persone o immobili, mentre non sono ancora quantificabili i danni alla montagna.

“Grazie all’intervento coordinato dalla prefettura e dal dipartimento della Protezione civile regionale si è riusciti a sventare ogni pericolo per le abitazioni”, afferma il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi. “Ancora oggi i Canadair sono in funzione per bonificare le aree e spegnere gli ultimi focolai – aggiunge Surdi -, mentre da ieri hanno lavorato incessantemente i vigili del fuoco locali, provinciali e quelli provenienti da Partinico e San Giuseppe Jato, oltre ai nostri vigili urbani, la Croce rossa, la Protezione civile e le associazioni di volontariato”.