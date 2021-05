Tg Lazio, edizione del 24 maggio 2021

NEL LAZIO OLTRE 3 MLN DI VACCINATI, AL VIA PRENOTAZIONE FARMACIE

Nel Lazio sono più di tre milioni i cittadini che sono stati vaccinati contro il Covid e un milione ha completato il percorso con la doppia dose. “Il 42,3% della popolazione target ha ricevuto almeno una dose di vaccino”, ha commentato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Il numero degli immunizzati è destinato a crescere anche perché da oggi sarà possibile prenotarsi per vaccinarsi nelle farmacie col siero Johnson&Johnson che non richiederà richiami. Le somministrazioni partiranno dall’1 giugno ma intanto nelle prime tre ore di prenotazioni già 6.000 persone si sono messe virtualmente in fila per essere vaccinate.

COVID, 177 CASI A ROMA: TRA I DATI PIÙ BASSI DA 8 MESI

Crolla il numero dei casi Covid nella Capitale. L’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ha spiegato che “i dati di oggi confermano la frenata del trend dell’incidenza. Roma ha 177 casi positivi, tra i numeri più bassi degli ultimi otto mesi”. La diminuzione dei nuovi positivi è frutto della campagna vaccinale. Nei prossimi giorni i medici richiameranno coloro che non si sono vaccinati né prenotati e “presto- ha detto il presidente della Regione, Nicola Zingaretti- aprirà l’hub dell’auditorium di Confindustria che ha messo a disposizione la propria sala convegni”.

“ROMA, SUL SERIO”, CALENDA LANCIA CAMPAGNA ELETTORALE

“Roma, sul serio”, così Carlo Calenda ha chiamato la campagna elettorale che parte da oggi per la sua corsa al Campidoglio. Più di 600 volontari, che diventeranno 1.500 entro settembre, spiegheranno ai cittadini col metodo porta a porta il programma del leader di Azione. E ancora 450 banchetti in tutta la città, 300 spazi sui bus, 400 sui parapedonali e uno “sciame” di apecar. “Non è vero che Roma è ingovernabile- ha detto Calenda- Il mio programma è frutto del confronto in 60 quartieri con 500 associazioni proponendo una soluzione a ogni problema grazie a 27 gruppi di lavoro”.

DA REGIONE 5 PROGETTI PER VALORIZZARE PARCO APPIA ANTICA

La Regione Lazio mette in campo 5 progetti per valorizzare il parco dell’Appia Antica. Li ha presentati l’assessora alla Transizione ecologica, Roberta Lombardi, sottolineando che “fanno parte del programma di riqualificazione dei luoghi della cultura del Lazio voluto dalla Regione con un investimento di 20,9 milioni”. L’applicazione già scaricabile “Itinerappia” permetterà ad ognuno di visitare il parco in autonomia. Il secondo progetto riguarda la valorizzazione della Cartiera Latina, sede del parco, il terzo è relativo alla riqualificazione della Villa di Massenzio, il quarto e il quinto si concentrano sulla manutenzione e pulizia dell’antica strada.