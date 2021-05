A Trieste arriva ‘Amalia’, servizio di telesoccorso contro le morti solitarie degli anziani

TRIESTE – Si chiama ‘Amalia‘ il progetto avviato dal Comune di Trieste, dall’azienda sanitaria locale Ausgi e da Televista Spa, che si occupa di servizi di telesoccorso e aiuto a distanza. Obiettivo contrastare le morti solitarie degli anziani, un fenomeno emerso anche di recente, con diversi episodi di decessi registrati in città. Un supporto attivo da anni, ma che di recente è stato implementato, anche alla luce dell’isolamento che molte persone hanno subito, e che in parte tuttora permane, a causa delle limitazioni dettate dalla pandemia.

“A Trieste negli anni ’90 il fenomeno era allarmante- ricorda Asugi in una nota- ma grazie all’impegno delle istituzioni è regredito significativamente, senza tuttavia scomparire del tutto”. Il progetto è stato lanciato una prima volta nel 1997 proprio per rispondere a quella situazione di emergenza segnalata, negli anni si è trasformato per rispondere ai bisogni di anziani e persone fragili. E ora è stato implementato, offrendo anche altri servizi, come la consegna gratuita di farmaci, interventi per necessità urgenti, oltre al nuovo sito www.chiamamalia.it, con diverse iniziative online per contrastare la solitudine in tempi di Covid, sul quale si trovano tutte le informazioni sul servizio e le attività offerte. Il canale di accesso ad Amalia è il Numero Verde 800.544.544, attivo 24 ore su 24 per informazioni, orientamento e soprattutto segnalazioni di situazioni a potenziale rischio.

