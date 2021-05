Roma, passeggero disabile rimane bloccato alla stazione metro Rebibbia per gli ascensori fuori uso

ROMA – Disavventura per un portatore di disabilità rimasto bloccato alla stazione della metro B di Rebibbia a causa del fermo degli ascensori, fuori servizio per fine vita tecnica. Lo ha fatto sapere Atac, spiegando che il cliente è stato assistito da personale dell’azienda. In una nota, Atac sottolinea che i lavori di sostituzione degli ascensori sono stati completati ma sono necessari ancora i collaudi con gli enti per poter riaprire gli impianti. Scusandosi con il passeggero, Atac ricorda che la notizia del fuori servizio è ospitata da tempo su tutti i media aziendali, e viene ripetuta ogni giorno per limitare il più possibile i disagi ai viaggiatori.