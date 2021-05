Vaccino, da giugno in Puglia somministrazioni anche in farmacia

BARI – “Credo che nel prossimo mese di giugno anche in Puglia le dosi di vaccino anti covid potranno essere somministrate in farmacia”. È quanto dichiara alla Dire Luigi d’Ambrosio Lettieri, presidente dell’ordine dei farmacisti di Bari e Bat, spiegando che “proseguono i rapporti di confronti con la Regione e in particolare con il dipartimento Politiche della salute sul recepimento dell’accordo quadro che è in fase di definizione e di cui si stanno occupando Federma, Assofarm e ordine dei farmacisti”.

Le farmacie “potranno essere operative il mese prossimo”, ribadisce d’Ambrosio Lettieri evidenziando che al momento ad aderire sono “700 delle 1.200 farmacie, ma il numero potrebbe ulteriormente aumentare”.