Gianna Nannini in concerto a Trani il 12 agosto per la rassegna ‘Fuori Museo’

BARI – Gianna Nannini torna ad esibirsi in Puglia. Lo farà il prossimo 12 agosto a Trani nell’ambito della rassegna ‘Fuori Museo’ organizzata dal polo museale “Fondazione Seca” e da Vurro Concerti srl.

L’appuntamento è in piazza Duomo con ‘Piano forte e Gianna Nannini – La Differenza’, dal titolo del suo ultimo album “La Differenza” in cui si trovano le due anime dell’artista toscana. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.