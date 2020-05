Ue, Tajani: “Su Recovery Fund autolesionismo dei Paesi del Nord”

ROMA – “La proposta di Macron e Merkel di investire 500 miliardi di euro nel Recovery fund va nella giusta direzione ma non è sufficiente. Ci sembra molto più appropriata la proposta che abbiamo votato al parlamento europeo di raddoppiare questa cifra: 1000 miliardi, 500 a fondo perduto e 500 a prestito. E’ questo il modo migliore per sostenere l’economia reale, per affrontare un’emergenza che rischia di mettere in ginocchio l’economia europea. Non capisco l’intransigenza e l’ostilità di alcuni Paesi del Nord. Se non si aiutano i paesi colpiti dal Coronavirus l’intera Europa andrà in ginocchio. E’ una forma di autolesionismo quella di Austria, Olanda Danimarca e Svezia. Colpire l’Italia, la Spagna, la Francia è come colpire se stessi”. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, a ‘Rai Parlamento’.