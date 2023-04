Per il 25 aprile Ignazio la Russa rende omaggio a Jan Palach

ROMA – Numerose le celebrazioni in Italia per commemorare l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo, avvenuta il 25 aprile del 1945. Quelle ufficiali, con la presenza delle più alte cariche dello Stato, iniziano all’Altare della Patria.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, finito nell’occhio del ciclone nei giorni corsi per aver affermato che nella Costituzione non ci sarebbero riferimenti all’antifascismo, sarà a Praga. Prima prenderà parte alla riunione dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi Membri dell’Unione europea, per poi partecipare alla commemorazione in Piazza San Venceslao con la deposizione di una corona al Monumento di Jan Palach.

CHI ERA JAN PALACH

Jan Palach era uno studente cecoslovacco che, nel 1969, si diede fuoco in piazza San Venceslao per protestare contro il regime comunista dell’Unione sovietica, sotto il cui controllo si trovava Praga.