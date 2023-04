Pisa, fonti della Lega: la legge Basaglia va rivista

ROMA – “La morte della psichiatra di Pisa, aggredita e uccisa da un suo paziente, rafforza la convinzione che sia necessaria e non più rimandabile una profonda riflessione sulla legge 180. Troppo spesso medici, personale sanitario, famiglie e pazienti sono lasciati soli: serve una norma nuova e aggiornata“. Così fonti della Lega.

LA LEGGE 180

La legge 180, entrata in vigore il 13 maggio del 1978, è comunemente nota come Legge Basaglia, dal nome dello psichiatra che la ispirò. Fu la legge 180 ad abolire strutture come i manicomi (fu il primo caso al mondo), in virtù di una nuova concezione di assistenza ospedaliera e territoriale per i malati psichiatrici. Vennero regolamentati i trattamenti sanitari obbligatori e istituiti servizi pubblici di igiene mentale.

