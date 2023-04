ROMA – Attimi di paura al parco di diverti Disneyland di Anaheim, in California. Nel corso di uno spettacolo dal vivo dedicato a Maleficent, un drago robot di 13 metri è andato a fuoco, mettendo in fuga gli spettatori. Le fiamme sono divampate dalla testa dell’installazione, per poi propagarsi lungo il resto del corpo. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito ma l’aerea del parco coinvolta nell’incendio resterà chiusa fino a nuove disposizioni: “A causa del fumo e del vento, sono state evacuate per motivi di sicurezza anche tutte le attrazioni vicine all’isola di Tom Sawyer dove si è verificato l’incendio”, si legge in una nota. “Stiamo ancora verificando quali possano essere state le cause di quanto accaduto”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it