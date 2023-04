A Rimini spunta striscione: “Mamma orsa, vieni a mangiare il sindaco Sadegholvaad”

RIMINI – “Mamma orsa vieni qua, mangia anche Sadegholvaad” è lo striscione comparso ieri allo Stadio di Rimini che inneggia appunto all’orsa che ha aggredito e ucciso un runner in Trentino Alto Adige il 5 aprile scorso perché “mangi” anche il sindaco.

Lo stesso primo cittadino, Jamil Sadegholvaad, dalle sue pagine social ieri ha scritto: “Oggi qualche ‘buontempone’ dotato di grande spessore umano, autoproclamatosi ‘rappresentante della Curva est’, mi ha augurato di finire ammazzato per mano (o meglio zampa) di mamma orsa. So bene che i veri tifosi del Rimini Calcio non sono questa miseria umana qua. Forza Rimini. Sempre”.

