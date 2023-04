Famiglia, cibo e ingegneria: lo stile Bertazzoni in cucina

GUASTALLA (RE) – “Famiglia, cibo e ingegneria sono i tre pilastri che ispirano da sempre l’azienda Bertazzoni e sono i valori che si ritrovano anche in tutti i nuovi prodotti 2023 che hanno animato con successo la Design Week quest’anno”. Così Valentina Bertazzoni, sesta generazione della famiglia a operare nell’azienda specializzata in elettrodomestici per la cucina e sinonimo di eccellenza made in Italy, al termine dell’iconico appuntamento che ha attratto su Milano l’attenzione internazionale dal 18 al 23 aprile. “Abbiamo proposto un focus importante sulla tecnologia a induzione di Bertazzoni– spiega l’imprenditrice che è direttore Stile e Comunicazione dell’azienda- Essa offre un modo di cucinare efficiente, versatile e sicuro, grazie ai migliori sistemi di sicurezza. Alle soluzioni tecniche che assicurano una cottura di assoluta precisione si unisce un design elegante e moderno”.

Bertazzoni, 140 anni di storia continuamente rinnovata, a Milano ha confermato ancora una volta di essere un nome i cui elettrodomestici “sono la perfetta combinazione di estetica e ingegneria made in Italy“, sottolinea l’imprenditrice-menager.

I NUOVI PRODOTTI

Di tale combinazione sono eccellenti espressione il nuovo piano cottura da 80 cm a induzione con cappa integrata e la cucina freestanding Air-Tec da 90 cm della Serie Professional, anch’essa con piano a induzione e cappa integrata, un modello unico sul mercato. Vincitore di numerosi premi di Design, il piano cottura unisce la funzione cottura e aspirazione in un solo elettrodomestico grazie alla cappa integrata premium con un design unico. Al centro, l’esclusiva griglia circolare disegnata in collaborazione con Valerio Cometti Studio riprende l’iconico logo del marchio. La cucina a libera installazione Air Tec racchiude tre elettrodomestici ad alte prestazioni in uno, integrando alla tecnologia avanzata il suo stile iconico e inconfondibile. La speciale finitura in carbonio, la stessa applicata alle più famose auto sportive di lusso italiane, rende l’elettrodomestico ancora più prezioso. È disponibile anche in acciaio e nelle finiture lucide giallo, bianco, arancio, rosso e nero. “Tutte le nostre serie sono appositamente studiate per progettare una suite completa e perfettamente coordinata di elettrodomestici per la cucina che rispondono alle richieste dei clienti più esigenti”, conclude Valentina Bertazzoni.