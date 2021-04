Covid, 13.817 nuovi contagi: tasso di positività scende al 4,3%

ROMA – Secondo i dati odierni del bollettino del ministero della Salute, sono 13.817 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto a ieri quando erano 14.761. Il totale dei contagi è di 3.949.517 da inizio pandemia.

Gli attuali positivi sono 461.448, con un calo di 4.095 unità rispetto a ieri.

Aumenta il numero dei dimessi/guariti: sono 17.587 per un totale di 3.369.048 dall’inizio dell’epidemia. Sono 322 i decessi (in calo rispetto ai 342 di ieri), per un totale di 119.021. Sono 320.780 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 315.700 test di ieri: il rapporto tamponi-positivi scende al 4,3 per cento.

I ricoverati con sintomi sono 20.971 (-469 unita’ rispetto a ieri). I pazienti in terapia intensiva continuano a scendere: sono 2.894 (-85 rispetto a ieri).