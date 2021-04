ROMA – Complice una delle prime giornate di sole, migliaia di persone sono a passeggio per il centro di Roma, con evidenti assembramenti in particolare nelle vie che ospitano il più alto numero di negozi e atelier.

All’incrocio tra Via Del Corso e via Condotti sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per deviare il traffico pedonale, creando dei percorsi alternativi in più punti. Il piano di controlli antiassembramenti è stato predisposto dalla Questura e vede impegnati oltre ai vigili urbani anche polizia e carabinieri.