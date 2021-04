Recovery plan, soluzione sul superbonus: fondi aggiuntivi a settembre

ROMA – La partita politica sul superbonus verso la soluzione, a quanto si apprende da fonti di governo vicine al dossier.

Non ci sarà una modifica dello strumento così come è delineato nel Recovery. La questione della proroga, e in particolare la questione delle coperture per consentirne l’utilizzo da parte di tutti i potenziali interessati, sarà affrontata dal premier Mario Draghi nelle comunicazioni in Parlamento, lunedì e martedì. Il presidente del Consiglio, in quella sede, annuncerà l’impegno a reperire le risorse aggiuntive a settembre. I tempi sono assolutamente compatibili.