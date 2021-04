Tensioni su fisco e superbonus: slitta il Consiglio dei Ministri sul Recovery plan

ROMA – A quanto si apprende il Consiglio dei Ministri sul Recovery plan dovrebbe tenersi nel primo pomeriggio di oggi.

A palazzo Chigi e al Mef si lavora ancora sulle tabelle del Recovery plan e si susseguono le interlocuzioni con Bruxelles, che vanno avanti in modalità no stop da ieri sera. Il nodo politico è il superbonus al 110%: Cinquestelle, Pd e Forza Italia chiedono 10 miliardi per prorogarlo fino al 2023.

In corso confronti anche su fisco e liberalizzazioni. Il clima è di grande nervosismo dopo che i ministri politici hanno lamentato di arrivare al Cdm senza neppure aver visto la bozza e di esserne del Piano dalla agenzie di stampa e dai giornali online.