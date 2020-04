Coronavirus, Liguria popolare vuole via libera ai surfisti

GENOVA – Non solo jogging, bici e pesca come preannunciato dal governatore Giovanni Toti. Liguria popolare vorrebbe l’imminente via libera anche per far tornare i surfisti a cavalcare le onde. E il presidente di Liguria popolare, Andrea Costa, annuncia la presentazione di un ordine del giorno in consiglio regionale.

“In Italia sono in tanti coloro che praticano surf, soprattutto in Liguria e Toscana, e ricordo che stiamo parlando di uno sport olimpico- afferma Costa- molti surfisti liguri hanno la fortuna di avere il mare davanti a casa e hanno, pertanto, la possibilità di entrare in mare seguendo tutte le disposizioni di sicurezza. Mi attiverò in consiglio regionale, con un apposito ordine del giorno, affinché il presidente Toti, da sempre attento e sensibile alle esigenze della nostra terra, consenta la possibilità di praticare il surf con tutte le prescrizioni conseguenti”.