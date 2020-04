VIDEO | ‘Non sarà così strano’, online il brano per la Croce Rossa di Roma

di Fabrizia Ferrazzoli

ROMA – È online il videoclip di ‘Non sarà così strano’, il brano inedito scritto e cantato da tredici musicisti romani uniti per la Croce Rossa di Roma. Un’iniziativa Sound Meeter, casa di produzione audio e video capitolina conosciuta per la sua omonima web serie, che vede tra gli altri anche la partnership di Agenzia Dire e DireGiovani.

“Il suono non ha confini- racconta Arianna Bureca di Sound Meeter- e la musica riesce a dare una carezza priva di contatto che conforta… e puo’ aiutare a raccogliere i fondi”.

‘Non sara’ cosi’ strano’ è quindi una risposta musicale all’emergenza: un coro in aiuto di chi aiuta per ripartire con ritmo e tornare il prima possibile alla normalita’, ai concerti, allo stare insieme. Online sul canale Youtube di Sound Meeter e su Gofundme, la canzone vede protagonisti Cesare Blanc, testi e voce, Matteo Gabbianelli (Kutso), voce e batteria, Stefano Scarfone, chitarre, Mille, voce, Vittorio Belvisi, voce, Federico Pegan (The Royal State), voce, Jacopo Ratini, voce, Felice Greco (New Jersey Quay), voce e chitarre, Dario Amoroso, pianoforte e synth, Rachele Trovatelli, cori, Giacomo Latorrata, arrangiamento e basso, Luca Carocci, chitarre e basso, Marco Fabi, missaggio. Il videoclip racconta la vita, il contrasto tra ieri e oggi e la voglia di tornare in strada, insieme. In chiusura intervengono diversi personaggi noti (tra cui Lillo, Giorgio Caputo e Stefano Ambrogi) per invitare a donare: una call to action diretta alla raccolta fondi per la Croce Rossa di Roma per supportare economicamente l’emergenza con la musica. Per donare: gofundme.com/musica-per-roma.