Fondo Conoscenza, la presentazione degli Avvisi 2026 a enti, imprese e professionisti

ROMA – Giovedì prossimo, 26 marzo 2026, Fondo Conoscenza apre un nuovo ciclo di finanziamento alla formazione continua con la Presentazione degli Avvisi 2026.

L’EVENTO

L’appuntamento annuale – riservato a enti di formazione, imprese e professionisti – è l’occasione per conoscere nel dettaglio le misure disponibili, comprendere modalità e criteri di accesso ai finanziamenti e confrontarsi direttamente con i referenti del Fondo.

Facilitare l’accesso alla formazione di qualità è il proposito che orienta ogni scelta di Fondo Conoscenza. Per questo, ogni anno, gli Avvisi sono presentati in modo aperto e trasparente, garantendo un confronto diretto con chi ne gestisce quotidianamente i processi. Per conoscerli e approfondire il tema della formazione continua, l’appuntamento è giovedì 26 marzo, a Roma, a partire dalle ore 9.30 presso Palazzo Montemartini in Largo Giovanni Montemartini.

I TEMI ALL’ORDINE DEL GIORNO

In dettaglio, l’evento rappresenta un’occasione di approfondimento su temi di rilievo per il sistema della formazione continua: saranno illustrati i risultati di undici anni di attività del Fondo, raccontati attraverso dati e numeri significativi. E ancora, tra i temi discussi, ci saranno le nuove linee guida ministeriali che regolano l’attività dei Fondi Interprofessionali. Infine, la presentazione degli Avvisi 2026: modalità operative, priorità di intervento e criteri di accesso ai finanziamenti per la formazione continua.

COME PARTECIPARE

.I lavori si concluderanno con un light lunch, momento informale per proseguire il dialogo e consolidare relazioni. La partecipazione è gratuita. La registrazione è obbligatoria: per accreditarsi, è sufficiente scrivere a comunicazione@fondoconoscenza.it.

Fondo Conoscenza è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua promosso da FENAPI e CIU.