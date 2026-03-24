Dopo il Referendum scossa al governo, si dimettono Bartolozzi e Delmastro. Siluro della premier contro Santanché: “Abbia la stessa sensibilità”

ROMA – Effetto domino sul governo, l’indomani del Referendum sulla Giustizia. La vittoria del “No” e la bocciatura della riforma sostenuta da maggioranza ed esecutivo non è indolore, in particolare, per il Ministero della Giustizia. Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo, si sono succedute a distanza ravvicinata le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi. A seguire, il diktat- travestito da ‘auspicio’- della premier Giorgia Meloni all’indirizzo della ministra del Turismo Daniela Santanché perché segua l’esempio di Delmastro e Bartolozzi e dimostri la stessa “sensibilità istituzionale”.

MELONI: “BENE LE DIMISSIONI DI BARTOLOZZI E DELMASTRO, SANTANCHÈ ABBIA LA STESSA SENSIBILITÀ“

La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni “esprime apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione”. Meloni “auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal ministro del Turismo Daniela Santanchè“. Così una nota di Palazzo Chigi.

DELMASTRO: “NON HO FATTO NIENTE DI SCORRETTO MA MI DIMETTO”

“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla Giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove.

ANCHE GIUSI BARTOLOZZI SI È DIMESSA. LA DECISIONE UFFICIALIZZATA DOPO IL COLLOQUIO CON NORDIO

Sono ufficialmente arrivate le dimissioni di Giusi Bartolozzi da capo di Gabinetto in Via Arenula. A quanto si apprende da fonti vicine al ministero della Giustizia, il passo indietro ora è stato formalizzato dopo il colloquio con il ministro Carlo Nordio.

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Le posizioni di Delmastro e Bartolozzi, rispettivamente Sottosegretario e Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, alla vigilia delle urne, erano considerate a rischio in caso di sconfitta del ‘sì’ al referendum. Due nomi finiti della bufera della campagna referendaria per diversi motivi.

IL CASO DELLA “BISTECCHERIA D’ITALIA”

Le dimissioni di Delmastro sono l’ultimo capitolo delle polemiche sollevate nei giorni scorsi da un’inchiesta giornalistica lanciata da “Il Fatto Quotidiano”: al centro la rivelazione della sua partecipazione societaria in un ristorante di Roma, denominato “Bisteccheria d’Italia”. Tra i soci dell’attività figura infatti anche la figlia di Mauro Caroccia, recentemente condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni legati al clan mafioso Senese. Il ministro Nordio, proprio in mattinata, si era detto fiducioso nei confronti del Sottosegretario: “Sono certo che riuscirà a chiarire”, ha dichiarato ai microfoni di Sky Tg24. Delmastro a sua volta, nel presentare le dimissioni, ha ammesso di aver commesso una “leggerezza” e di aver ceduto le sue quote non appena appresa la gravità dei legami della famiglia Caroccia. Ha infine ribadito di non aver mai compiuto atti scorretti.

QUELLE PAROLE DI BARTOLOZZI: “GIUDICI? UN PLOTONE DI ESECUZIONE”

Diverso il caso del passo indietro di Bartolozzi: a renderle la vita difficile al Ministero sono state le reazioni alle sue recenti dichiarazioni pubbliche sui magistrati. Durante la recente campagna elettorale per il Referendum sulla Giustizia. Bartolozzi aveva infatti attaccato duramente i togati, tra l’altro etichettandoli come un “plotone d’esecuzione”. Un’uscita risultata infelice, e a sua volta stigmatizzata sul piano politico dall’opposizione, anche se il Ministro Nordio, ai microfoni di Sky Tg 24, stamane aveva ribadito che la posizione di Bartolozzi non sarebbe stata in discussione.

SANTANCHÈ NEI GUAI PER IL CASO VISIBILIA

Le ultime parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rivolte alla ministra del Turismo, riguardano il suo coinvolgimento nel caso Visibilia, società fondata dalla stessa Santanché e coinvolta in diverse vicende giudiziarie. La ministra è stata infatti rinviata a giudizio il 17 gennaio 2025 dal Gup di Milano con l’accusa di falso in bilancio (false comunicazioni sociali). Il processo riguarda in sostanza i conti della società Visibilia Editore di cui Santanché è stata fondatrice, presidente e amministratrice delegata fino al dicembre 2021 e di cui h mantenuto il controllo tramite la sua controllante Athena Srl. Nonostante le indagini e il rinvio a giudizio, Santanchè ha sempre sostenuto la sua estraneità ai fatti, dichiarando di non aver mai truccato i bilanci.