VIDEO| L’ultima volta di Gino Paoli al Festival di Sanremo: nel 2023 l’emozionante performance de “Il cielo in una stanza”

ROMA – La carriera di Gino Paoli, scomparso a 91 anni, si è intrecciata sette volte alla storia del Festival di Sanremo. La sua prima volta risale al 1961 quando partecipò, insieme a Tony Dallara, con “Un uomo vivo”. Poi, all’Ariston è tornato anche nel 1964 con “Ieri ho incontrato mia madre”, nel 1966 con “La carta vincente”, nel 1984 “Averti addosso”, nel 1985 con “Ti lascio una canzone” e nel 1989 con “Quattro amici”. L’ultima partecipazione da concorrente è avvenuta nel 2002, quando si è classificato terzo con “Un altro amore”. Ventuno anni dopo, nel 2023, Sanremo ha omaggiato il grande cantautore ospitandolo sul palco. È stata l’ultima occasione di vederlo all’Ariston. Di quella serata, tra i momenti più emozionanti, resta l’interpretazione fatta dall’artista de “Il cielo in una stanza”.