L’eccidio delle Fosse Ardeatine 82 anni fa, in Campidoglio srotolato lo striscione con 335 nomi delle vittime

ROMA – Per il secondo anno consecutivo il Comune di Roma ricorda l’eccidio delle Fosse Ardeatine in piazza del Campidoglio. E anche quest’anno, per ricordare le 335 vittime, è stato srotolato un lungo striscione sulla rampa che porta da piazza Venezia alla statua del Marco Aurelio su cui sono stati stampati i nomi di tutti i martiri della strage voluta dai Nazisti come atto di rappresaglia per l’attacco partigiano di via Rasella.

IL SINDACO GUALTIERI: “IMPORTANTE MANTENERE VIVA LA MEMORIA”

In piazza, assieme agli studenti di Scienze Politiche della Lumsa che hanno letto alcune lettere dei familiari delle vittime, erano presenti il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e l’assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio. “In questo giorno di commemorazione dell’eccidio delle Fosse Ardeatine- ha spiegato proprio il primo cittadino- vogliamo ricordare le vittime su questa scalea dove all’indomani dell’eccidio salirono i familiari delle vittime del 24 marzo che volevano informazioni sui loro cari e chiedevano una degna sepoltura. E proprio qui nacque il comitato 320 che per primo pretese una ricostruzione di quanto avvenuto. Noi pensiamo sia importante che la memoria sia viva, una memoria capace di ricordare la vita delle vittime, collegandosi al contesto storico e politico”.

“Per il Comune di Roma- ha aggiunto Smeriglio- è importante avere un momento commemorativo qui in Campidoglio. L‘eccidio delle Fosse Ardeatine non è un fatto di quartiere ma ha riguardato 335 famiglie romane. Roma in quel periodo ha resistito e per questo i nazisti hanno progettato e realizzato l’eccidio. Quindi è giusto ricordare queste persone che stavano combattendo, difendendo e costruendo l’Italia del domani”.

Durante la commemorazione è stato reso noto che tra il 25 aprile e il 4 giugno verranno riaperti al pubblico sia la sezione del Pci di via dei Giubbonari che la Casa del Popolo di Valle Aurelia, che diventeranno due sedi musealizzate adatte anche per gli eventi. Erano presenti alla commemorazione anche Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma, e Francesco Alberelli, presidente dell’Anpi.