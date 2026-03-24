FOTO| Milano, Ghali visita il reparto pediatria del Niguarda: scatti e abbracci con i piccoli pazienti

Foto pubblicate su Instagram dall’Ospedale Niguarda di Milano

ROMA – “Nella Pediatria dell’Ospedale Niguarda è arrivato un ospite davvero speciale: Ghali! Il cantante a sorpresa è venuto a trovare i piccoli pazienti dell’ospedale, regalando sorrisi, momenti di leggerezza e tanti doni”. A raccontarlo è lo stesso nosocomio di Milano con un post pubblicato su Instagram. Il rapper ha raggiunto i piccoli pazienti del reparto di pediatria nella giornata di sabato 21 marzo. Ha scattato foto con i bambini e con il personale sanitario, abbracciato tutti e firmato le scatole di giocattoli che ha regalato in occasione della visita. È anche entrato nella stanza delle incubatrici, con camice verde e mascherina.

“Un gesto semplice, ma pieno di emozione, che ha reso la giornata indimenticabile per tutti, grandi e piccini“, scrive ancora il Niguarda. L’ospedale ha, poi, concluso: “Grazie a Ghali per aver donato questo momento speciale e all’associazione Tawassel OdV per aver reso possibile questa iniziativa”.