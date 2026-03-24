martedì 24 Marzo 2026

Quindici minuti prima che Trump annunciasse i colloqui con l’Iran, qualcuno ha “scommesso” centinaia di milioni sul petrolio

Colloqui poi smentiti dall'Iran, ma intanto i trader aveva fatto in tempo a fare una fortuna. L'ipotesi è che qualcuno sapesse

Data pubblicazione: 24-3-2026 ore 16:32Ultimo aggiornamento: 24-3-2026 ore 16:32

ROMA – Poco prima – appena 15 minuti prima – che Donald Trump annunciasse il rinvio degli attacchi contro le infrastrutture energetiche iraniane, sui mercati petroliferi è partita una raffica di scommesse da centinaia di milioni di dollari. Un picco improvviso, concentrato in una finestra temporale strettissima.

I dati analizzati dalla BBC raccontano una dinamica precisa. Intorno alle 6:49 del mattino sulla costa est americana, il numero di contratti sul greggio WTI al Nymex passa in un minuto da poche centinaia a oltre duemila operazioni, per un controvalore vicino ai 170 milioni di dollari. Stesso copione sul Brent: in due minuti si sale da poche decine a oltre 1.600 contratti, circa 150 milioni.

Poi arriva il post di Trump su Truth Social: “colloqui molto positivi” con Teheran e spiragli per una soluzione totale del conflitto. Risultato immediato: il prezzo del petrolio crolla fino al 14% nel giro di pochi minuti, mentre le borse rimbalzano. Chi aveva puntato sul ribasso incassa. Ovviamente è scattato puntuale il sospetto: come si fa a scommettere con quella precisione, in assenza (almeno pubblicamente) di segnali concreti? Alcuni analisti parlano apertamente di movimenti “anomali”. Mukesh Sahdev, esperto del settore energetico, sottolinea alla BBC che in quel momento non c’erano indicazioni credibili su negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran. Qualcuno, insomma, potrebbe aver saputo prima.

La Casa Bianca ha respinto ogni insinuazione, ribadendo che non viene tollerato alcun utilizzo illecito di informazioni riservate da parte di funzionari. Ma il tema resta sul tavolo, anche perché operazioni simili si sono viste nello stesso arco di tempo su altri mercati: futures sull’S&P 500, sull’Euro Stoxx 50, e altri indici chiave.

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