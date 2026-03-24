Da Morandi a Ligabue: gli artisti omaggiano sui social il “maestro” Gino Paoli

ROMA – Le sue canzoni indelebili nella memoria, anche in quella degli artisti che lo hanno conosciuto o sono cresciuti ascoltando la sua voce e che oggi lo ricordano come “maestro”. L’eredità di Gino Paoli passa per le parole dei tanti colleghi che hanno scelto i social per omaggiare il grande cantautore scomparso all’età di 91 anni. Su Instagram i post e le storie di tanti colleghi: da Gianni Morandi, Ligabue e Zucchero a Laura Pausini, Marco Mengoni, Cesare Cremonini ed Emma. Ecco di seguito le loro parole piene di affetto per Gino.

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GIANNI MORANDI: “TI HO VOLUTO BENE DA SEMPRE”

“Ciao Gino, amico e collega di una vita, ti ho voluto bene da sempre. Per la tua musica, per la tua anima, per quello che hai lasciato a tutti noi. Buon viaggio”, scrive Gianni Morandi.

GIGI D’ALESSIO: “LA STORIA DELLA MUSICA ITALIANA”. CESARE CREMONINI: OGNI VOLTA CHE ASCOLTO GINO PAOLI RITROVO IL GUSTO E LA PROSPETTIVA SUBLIME DEI GRANDI DELLA CANZONE DI UNA VOLTA”

Gigi D’Alessio commenta la scomparsa di Paoli con una foto in bianco e nero: “La storia della musica italiana”. Stessa foto che sceglie Cesare Cremonini per il suo ricordo: “C’era una sala da biliardo nella cascina di campagna dove sono cresciuto. Era uno di quei luoghi umidi che odoravano di muffa in cui non era permesso entrare ai minori di 9 anni e infatti, appena annusato quell’odore di fresco (sbirciandoci dentro per scoprire cosa contenesse) non ne seppi più fare a meno. C’era questo biliardo in radica (metà di pellegrinaggio degli amici medici di mio padre che si ritrovavano il lunedì intorno a un nocino per snocciolare qualche perla delle loro) accanto a un vecchio mobile che conteneva un giradischi vintage, di quelli con la tv e la radio incorporati. Una sera, all’oscuro dei miei, trovai il coraggio di intrufolarmi dentro quella stanza dei giochi e, sforzandomi sulle punte dei piedi, riuscii ad aprire quel mobile antico. Sputavano dal pianale quattro vinili appoggiati uno all’altro: Vivaldi, Mina, Guccini e per ultimo, già sul giradischi, il 45 giri di Sapore di sale, di Gino Paoli”.

E il cantautore prosegue: “Che fosse una canzone con l’arrangiamento di Morricone o l’arrangiamento di Morricone su una canzone, (con l’inconfondibile sassofono di Gato Barbieri), non importa, perché da qualsiasi direzione la si ascolti, quella voce ebbe su di me l’effetto di un invito a entrare in una porta sconosciuta proprio come quella camera vietata in cui mi ero inoltrato. Insieme a quell’odore, ogni volta che ascolto le canzoni di Paoli, ritrovo il gusto e la prospettiva sublime dei grandi della canzone di una volta, riflesso di un’Italia che va scomparendo ma che ha costruito più di quanto siamo riusciti a distruggere o dimenticare. (Un’Italia che, giusta o sbagliata, chissà perché, credo si sia divertita molto più della nostra)”.

LAURA PAUSINI: “CIAO MAGICO E IMMENSO GINO”

Laura Pausini commenta: “Ciao magico e immenso Gino”. Stessa foto che pubblicano Paola Turci – “Ciao Gino” – e Michele Bravi, “Ciao maestro”.

ZUCCHERO: “UN BUCO NELL’ANIMA”

“Un buco nell’anima!”, scrive Zucchero pubblicando uno scatto di tanti anni fa insieme a Gino Paoli.

LIGABUE: “GRANDE CANTAUTORE. FUORI DAGLI SCHEMI”

“Grande cantautore. Fuori dagli schemi. Ci lascia bellissime canzoni”, il saluto di Luciano Ligabue.

BRESH: “CHE FORTUNA CONOSCERTI”

Bresh condivide una serie di scatti privati e scrive: “Che fortuna conoscerti, fu una giornata memorabile. Condoglianze alla famiglia, ciao Gino”.

CRISTIANO DE ANDRÉ: “UNA PERDITA IMMENSA”

Il ricordo di Cristiano De André: “Se ne è andato uno dei giganti della musica italiana: un artista dal cuore immenso, capace di scrivere canzoni che hanno anticipato i tempi e segnato intere generazioni. Grande amico di mio padre, è stato una presenza familiare fin da quando ero bambino. La sua sensibilità, la sua eleganza e la sua voce resteranno per sempre nella nostra memoria. È una perdita immensa, non solo per la musica, ma anche per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo da vicino. Oggi è un giorno davvero triste”..

MARCO MENGONI, EMMA MARRONE E ANNA TATANGELO CONDIVIDONO DEI BRANI

Marco Mengoni, Emma Marrone e Anna Tatangelo scelgono dei brani per commemorare Gino Paoli. Il cantautore pubblica nelle storie “Che cosa c’è”, la collega, invece, sceglie “Sapore di sale”. Tatangelo opta per “Una lunga storia d’amore”. Olly pubblica una storia nera con un cuore rosso e il brano “Il cielo in una stanza”. Brano scelto anche da Chiara Galiazzo: “Grazie per tutto”. Sayf condivide una storia con “Senza fine”. Colapesce sceglie “Sassi”. Ariete opta per “La gatta”: “Fa sempre male quando con alcune canzoni ci cresci, ti innamori, ti fanno compagnia. Ciao Maestro”.

TEDUA: “RIP MAESTRO”

Il rapper ligure Tedua pubblica una storia con il sottofondo de “Il cielo in una stanza” e scrive: “Rip maestro. È stato un onore poterla intervistare”.

SERENA BRANCALE: “SENZA FINE”

“Senza fine”, scrive Serena Brancale pubblicando uno scatto di Gino Paoli e Ornella Vanoni, anche lei scomparsa a 91 anni lo scorso 21 novembre.

PACIFICO: “CHE CANZONI MERAVIGLIOSE, IRRIPETIBILI, CHE LASCITO”

“Che canzoni meravigliose, irripetibili, che lascito. Non so se si può imparare da quelli così bravi, magari bastasse studiarli… Si può però tentare di evocarli, immaginarseli accanto, al pianoforte, ‘… Come farebbe qui Gino…’. Siamo tutti fortunati ereditieri, ricchi sfondati di musica e parole magnifiche”, il commento di Pacifico che condivide uno scatto dell’artista con “Ti lascio una canzone”.