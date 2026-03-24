VIDEO| Gino Paoli, l’incredibile storia della foca in hotel e quella sbornia a Vallombrosa con Ornella…

ROMA – L’animale da compagnia più noto di Gino Paoli è senza dubbio quella gatta a cui ha dedicato la canzone che lo ha reso famoso. Però non tutti sanno che il cantautore scomparso oggi, 23 marzo, a 91 anni avrebbe potuto scrivere una canzone simile anche per… una foca. Ebbene sì, lo ha raccontato nella sua biografia “Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni”, libro edito da Bompiani, pubblicato nel 2023. E ne ha parlato anche durante una sua intervista- in cui è stato poi raggiunto sul palco da Ornella Vanoni– ospite a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, in cui presentava proprio questo libro.

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“L’HO COMPRATA DA UN AMICO E L’HO PORTATA IN ALBERGO…”

Quella volta “ho comprato una foca da un amico che aveva un negozio di animali e l’ho portata in albergo, ho riempito la vasca da bagno…”, ha raccontato candidamente il cantautore ligure. E lì, nella vasca da bagno dell’albergo, l’animale è rimasto “finché il proprietario dell’albergo mi ha detto ‘ti prego, le foche in albergo no’- ha proseguito Paoli- e allora sono tornato da questo amico e l’ho cambiata con due pinguini”. Non è mancata con Fazio la battuta finale: “Dopo diversi anni- ha aggiunto- ho rincontrato a Bologna questo signore, che era il portiere dell’albergo, e quando mi ha visto arrivare mi ha chiesto ‘Sei solo?'”.

“…TI RICORDI QUELLA VOLTA A VALLOMBROSA?”

Nella stessa puntata di Che tempo che fa, Fazio ha fatto incontrare il cantautore con l’amica di sempre, a cui è stato legato da una relazione intensa, nonché musa di “Senza fine”, Ornella Vanoni. Sono bastati pochi secondi dal suo arrivo sul palco per mostrare al pubblico la loro sintonia. “L’ho letto tutto il tuo libro, l’ho sapevo già a memoria”, ha esordito la cantante, scomparsa il 21 novembre scorso. Vanoni ha poi punzecchiato Paoli: “Ma qui ci sono un sacco di cose omesse….ti faccio una domanda semplice. Quando hai cominciato a bere te lo ricordi?”. Paoli ha detto di non ricordarsi nulla, allora la risposta l’ha messa sul piatto lei: “Eravamo a Vallombrosa e tu hai cominciato a fumare e bere”. Poi: “Ero ubriaca anche io- ha proseguito Vanoni preparando già il terreno a una risata collettiva- e per guarirti dalla sbornia ti ho infilato in una vasca congelata che a momenti muori..”. “E da lì è nata l’idea della foca…”: si è intromesso subito Fazio, ritornando all’incredibile storia della foca da compagnia di Gino Paoli.