martedì 24 Marzo 2026

VIDEO | Rai Teche omaggia Gino Paoli: “Il cielo in una stanza resterà per sempre casa”

Il cantautore genovese è scomparso oggi all'età di 91 anni

Data pubblicazione: 24-3-2026 ore 15:36Ultimo aggiornamento: 24-3-2026 ore 15:36

ROMA – “Il cielo in una stanza resterà per sempre casa. Grazie perché la tua voce ha dato forma alle emozioni”. In un post su Instagram Rai Teche rende omaggio a Gino Paoli. Il cantautore genovese è scomparso oggi all’età di 91 anni.

Il video del 1972 è tratto dallo speciale televisivo “Amare per vivere: speciale Gino Paoli” che la Rai dedicò al cantautore per i suoi 90 anni. E su RaiPlay sono disponibili speciali, interviste ed esibizioni di Gino Paoli, autore di alcune tra le più belle canzoni della musica italiana dell’ultimo secolo.

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